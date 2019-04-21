Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 207, передает РИА Новости. Ранены 450 человек.
Семерых людей задержали, организаторы установлены. Полиция Коломбо подтвердила, что последний взрыв совершил террорист-смертник.
Всего прогремели восемь взрывов: шесть утром и два днем. Объектами стали три церкви в Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо, три пятизвездочных отеля, район неподалеку от зоопарка, жилой комплекс в пригороде Коломбо Дематагода. Жертвами восьмого взрыва стали трое полицейских.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, россиян среди жертв и пострадавших них нет. В стране введен комендантский час, временно закрыт доступ к социальным сетям.
На Шри-Ланке из-за серии взрывов вводят комендантский час
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