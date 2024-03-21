Прокуратура Камчатки взяла под контроль расследование дела о гибели туристов

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Прокуратура взяла под личный контроль ход расследования уголовного дела после гибели туристов на Камчатке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прокуратуре Камчатского края напомнили, что дело было возбуждено против предпринимателя, занимавшегося организацией данных туров, и против 32-летнего мужчины, который руководил экскурсионной группой. Как сообщали следователи, подозреваемые предоставляли платные образовательные услуги по подготовке и повышению уровня инструкторов. Однако, по информации ведомства, они не смогли обеспечить безопасность тура, из-за которого погибли двое граждан.

"В ходе расследования будет дана оценка степени виновности каждого, а также осуществлены иные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Решается вопрос об избрании меры пресечения", – уточнили в прокуратуре.

Информация о сходе лавины на Камчатке появилась 18 марта. Она сошла на группу туристов из 11 человек, 9 из которых смогли самостоятельно выбраться. Однако им пришлось обратиться за помощью к спасателям, так как двое человек из группы пропали.

Спустя время спасатели, которые прибыли на поиски пропавших, нашли тела женщины и юноши. После этого на место происшествия был направлен вертолет МЧС РФ для эвакуации туристов.

Следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц. В настоящее время задержан руководитель тургруппы.



Лавина накрыла туристическую группу в горах Камчатки