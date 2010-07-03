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11:52

Эрмитаж закрыли после сообщения о минировании

происшествия

11:52

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге закрыли из-за сообщений о минировании, которые сотрудники музея получили на электронную почту. Об этом сказано на странице учреждения "ВКонтакте".

Отмечается, что о письмах уже знают в Службе музейной безопасности, руководстве Государственного Эрмитажа и силовых структурах города.

"Было принято решение об эвакуации людей с территории Основного музейного комплекса и Главного Штаба. На место происшествия были вызваны специалисты силовых структур", – пояснили в музее.

Сейчас бомбу ищут в экспозиционных залах и служебных помещениях. Музей собираются открыть после окончания проверки.

Ровно месяц назад Эрмитаж тоже эвакуировали из-за угрозы минирования. Однако тогда взрывчатку в здании не нашли.

С начала новой волны сообщений о бомбах в различных зданиях полицейские несколько раз выводили людей на улицу, но так и не обнаружили доказательств минирования. Только за последние дни оперативники проверяли БЦ "Фабрика Станиславского", съемочный павильон ВГТРК, ЦУМ и ТЦ "Мега Белая Дача".

происшествия

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