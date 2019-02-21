Сообщения о "минировании" Эрмитажа не подтвердились

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В Государственном Эрмитаже не нашли подозрительных предметов после проверки, передает РИА Новости.

Днем из-за анонимных сообщений о "минировании" оттуда эвакуировали посетителей. Сотрудники службы музейной безопасности с сотрудниками Росгвардии осмотрели экспозиционные залы и служебные помещения.

В музее уточнили, что несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте послания о минировании здания. Отмечается, что эвакуация посетителей и персонала совпала с днем бесплатного посещения музея, который приходится на третий четверг каждого месяца.

На этой неделе волна звонков о "минировании" охватила также десятки столичных объектов. В их числе были госпиталь для ветеранов в центре Москвы, ряд ТЦ, Ярославский, Курский, Казанский вокзалы, ВДНХ, гостиница "Космос", здание Минпросвещения и Минобрнауки и телебашня "Останкино". Полицейские и кинологи проверили все адреса и не нашли следов взрывчатки.

Самая массовая волна сообщений об угрозах взрывов за месяц пришлась на 8-е число. Тогда полицейские получили свыше 600 анонимных электронных писем. Эвакуация проводилась в 700 объектах в разных регионах страны, однако ни одна из угроз не подтвердилась.