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17:36

Здание Минпросвещения и Минобрнауки в Москве "заминировали"

происшествия

17:36

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Главное здание образовательных ведомств на Тверской улице эвакуировали из-за анонимного письма на электронную почту, передает "Интерфакс".

В пресс-службе Минобрнауки рассказали, что на электронный ящик Минпросвещения пришло анонимное электронное обращение о минировании здания, где сейчас находятся подразделения Минпросвещения и часть департаментов Минобрнауки.

Здание проверили кинологи, организовано взаимодействие МВД и ФСБ. Информация не подтвердилась, взрывчатки не обнаружено.

На этой неделе в Москве якобы заминировали множество объектов. Такие сведения поступали о Ярославском, Казанском вокзалах, СИЗО № 5 на Выборгской улице, пожарно-спасательной части на Фруктовой улице, Останкинской телебашне. Это коснулось 10 ТЦ, в том числе ТЦ "Щука" и "Атриум", "Парус", "Метрополис", "Капитолий", "Савеловский", а также парковки парка "Зарядье", гостиницы "Космос", ВДНХ, ГЭС-1 на Раушской набережной, госпиталя ветеранов войн на 2-й Дубровской улице, одного из отделений банка "Русский стандарт".

происшествия

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