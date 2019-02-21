Угроза взрыва на Курском вокзале в Москве не подтвердилась

Службы экстренного реагирования не нашли взрывных устройств на Курском вокзале в Москве, сообщает ТАСС.

Специалисты по безопасности на транспорте и кинологи с собаками обследовали территорию Курского вокзала. Никаких сомнительных или опасных предметов найдено не было. В ближайшее время вокзал начнет работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что около 200 человек эвакуированы с Курского вокзала из-за информации от неизвестного об угрозе взрыва.

В последние несколько дней подобные анонимные сообщения о минировании торговых центров и других объектов в Москве фиксировались регулярно. Все они оказались ложными.