Около 200 человек эвакуированы с Курского вокзала из-за сообщения об угрозе взрыва

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 200 человек эвакуированы с Курского вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

По словам собеседника агентства, неизвестный сообщил в администрацию Курского вокзала об угрозе взрыва. После поступления информации были эвакуированы не менее 200 человек.

На место вызваны специальные службы, в том числе кинологи с собаками. Движение поездов проходит в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что из общежития Российской академии наук на юго-западе столицы эвакуировали 270 человек. Людей вывели из здания после короткого замыкания электрооборудования. В результате ЧП никто не пострадал.