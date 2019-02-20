Около 300 человек эвакуировали из здания РАН

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В среду вечером из общежития Российской академии наук на юго-западе столицы эвакуировали 270 человек. Людей вывели из здания после короткого замыкания электрооборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Как уточняется, которое замыкание произошло на 11-м этаже здания РАН, которое находится по адресу: улица Островитянова, дом 35.

По словам собеседника агентства, в результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства и подробности произошедшего выясняют.