Эвакуацию в Эрмитаже начали после сообщения о минировании

Работников и посетителей Государственного Эрмитажа начали выводить на улицу из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Факт эвакуации людей подтвердили в Эрмитаже. "Поступило сообщение о минировании", – отметил источник, не раскрыв подробности.

На этой неделе волна звонков о "минировании" охватила десятки столичных объектов. В их числе были госпиталь для ветеранов в центре Москвы, ряд ТЦ, Ярославский, Курский, Казанский вокзалы, ВДНХ, гостиница "Космос" и телебашня "Останкино". Полицейские и кинологи проверили все адреса и не нашли следов взрывчатки.

Самая массовая волна сообщений об угрозах взрывов за месяц пришлась на 8-е число. В тот день полицейские получили свыше 600 анонимных электронных писем. Было эвакуировано около 700 объектов в разных регионах страны, однако ни одна из угроз не подтвердилась.

