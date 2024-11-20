Телохранитель Игоря Талькова будет принудительно доставлен в суд для допроса

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Телохранителя певца Игоря Талькова Сергея Игнатенко принудительно доставят в Петроградский суд Санкт-Петербурга для допроса в качестве свидетеля по делу об убийстве артиста. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на судью Ирину Гречишко.

Исполнением поручения будут заниматься приставы Одинцовского района Московской области, уточнила она. Ходатайство о вызове Игнатенко в суд поступило со стороны обвинения и было поддержано защитой.

До этого бывшего телохранителя неоднократно извещали об обязательстве явиться в суд, однако на заседание он так и не пришел.

Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" в результате перестрелки с охранником Игорем Малаховым. Позже с Малахова сняли обвинения в убийстве, поскольку в апреле 1992 года следствие установило, что смертельный выстрел совершил бывший концертный директор Талькова Валерий Шляфман.

В ноябре 2018 года следователи возобновили расследование уголовного дела о смерти Талькова. Ранее потерпевшей по уголовному делу являлась мать певца. Однако в 2018 году следствие удовлетворило ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы музыканта, о признании ее потерпевшей, так как мать певца умерла.

В январе 2022 года Петроградский районный суд Петербурга заочно арестовал Шляфмана. Тогда в суде отметили, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности не истекли.

Летом 2024 года следствие завершило расследование уголовного дела. СК указал на то, что директор певца скрылся в Израиле в 1992 году после совершения преступления. В октябре стало известно, что Шляфман был допрошен в Израиле сотрудниками СК РФ из Санкт-Петербурга. В ходе допроса он свою причастность к убийству Талькова отрицал.

Уже в ноябре показания по делу дала певица Наташа Королева. Суду она рассказала, что никогда не видела обвиняемого в убийстве Шляфмана и не представляет, как он выглядит. Певица уточнила, что Талькова она могла заметить только мельком на завтраке. Также Королева рассказала, что ее выступление на концерте прервали, когда произошло убийство, однако самих выстрелов она не слышала.

Позже в суд была вызвана артистка Лолита Милявская. Она не уточнила подробности, но выразила радость, что расследование наконец произошло и закончилось.