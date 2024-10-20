Губернатор Курской области сообщил еще об одной сбитой ракете

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО уничтожила еще одну ракету ВСУ над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы.

Ранее глава региона сообщал об уничтожении двух украинских ракет над Курской областью.

В общей сложности за время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 25 050 военнослужащих и 167 танков. Вместе с тем российские военные уничтожили 83 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 964 боевые бронированные машины, 660 автомобилей и 210 артиллерийских орудий.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Накануне экипажам вертолетов Ка-52М удалось сорвать ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика.