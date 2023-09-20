Число пострадавших при взрыве газа и обрушении дома в Балашихе выросло до 15

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших из-за взрыва газа в подмосковной Балашихе возросло до 15 человек. Об этом ТАСС рассказали в медицинских службах региона.

По информации, имеющейся к 20:00, из 15 пострадавших были доставлены в больницы восемь человек, а остальным оказали помощь амбулаторно.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин отметил, что семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, а пострадавшим в зависимости от тяжести ущерба – от 100 до 500 тысяч рублей.

"Пострадавшим в тяжелой степени – 500 тысяч рублей, средней тяжести – 300 тысяч рублей и легкой – 100 тысяч рублей", – добавил он.

Также Хромушин сообщил, что на восстановление имущества в квартирах жильцам предоставят по 30 тысяч рублей на каждого человека в семье. Тем, кто один жил в квартире, – 50 тысяч рублей.

МЧС организовало горячую линию для эвакуированных жильцов поврежденного дома 8 (800) 700-56-76.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел 20 сентября. В результате повреждения получили не менее 10 квартир.

На этом фоне СК возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Стены дома несколько раз обрушились. Примерно в 16:00 произошло третье обрушение. По данным МЧС, жертвами ЧП стали пять человек, из них двое – спасатели. В медицинских службах сообщали о 13 пострадавших, из них семеро госпитализированы, в том числе трое сотрудников МЧС.

Замминистра МЧС РФ Илья Денисов уточнял, что угроза дальнейшего обрушения дома пока что сохраняется.

Второй пожар за день произошел в доме в Балашихе, где взорвался газ