Супруга Ефремова рассказала, что после трехсот граммов спиртного актер ничего не помнил

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Супруга актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, Софья Кругликова рассказала о том, что после трехсот граммов алкоголя ее муж ничего не помнит.

По ее словам, она всегда старалась уводить супруга со светских мероприятий после того, как он выпьет 200 граммов спиртного, так как, если актер выпьет больше, "он начинает терять мозг, а после 300 граммов он вообще ничего не помнит".

"До 200 граммов с ним весело, а если он не может отказаться, то после 300 граммов он ничего не помнит", – поведала Кругликова, заметив, что его обычно доставляли наутро домой, а машину она забирала самостоятельно.

"Автомобиль был для него шансом сохранить трезвость. Он пьяным всегда ездил только на такси", – сказала она.

Кругликова добавила, что после аварии ее супруг сильно переживал за произошедшее.

В четверг, 20 августа, проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

Авария произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".