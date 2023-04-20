ПВЗ СДЭК на северо-востоке Москвы вновь открылся после сообщения о подозрительном предмете

Фото: телеграм-канал Mash

Пункт выдачи заказов СДЭК на северо-востоке Москвы на улице Стартовой вновь открылся после сообщения о нахождении в нем подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"В настоящее время пункт выдачи заказов СДЭК на улице Стартовой открыт, работа будет восстановлена в полном объеме. Опасности для сотрудников и клиентов СДЭК не было", – отметили в сообщении.

В компании подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов уже завершили свою работу в пункте выдачи СДЭК. По данным специалистов, посылка не представляла опасности.

Ранее пресс-службе столичного управления МВД РФ заявили, что подозрительные, но не представляющие угрозы для окружающих статуэтки, были обнаружены в одном из пунктов выдачи товаров на северо-востоке Москвы.

Отмечается, что ряд телеграм-каналов сообщил, что Константин Исаев, Владислав Шурыгин, Михаил Терещенко, Тимофей Сергейцев и Константин Сивков получили посылки с гипсовыми бюстами маршала Георгия Жукова. В свою очередь, Сивков обратился в полицию, однако правоохранители взрывчатых веществ в статуэтке не обнаружили.

Позже разославший бюсты Жукова российским политологам и военным экспертам скульптор Никита Барин из Ульяновска заявил, что отправить статуэтки его попросил неизвестный покупатель. Он написал мужчине с фейкового аккаунта в соцсети "ВКонтакте".

2 апреля военный корреспондент Владлен Татарский во время своего творческого вечера в кафе в Санкт-Петербурге получил статуэтку. Предмет, оказавшись в руках у мужчины, взорвался, в результате чего Татарский погиб, еще 42 человека получили ранения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, основным фигурантом которого стала Дарья Трепова, которая принесла начиненную взрывчаткой статуэтку на мероприятие. 4 апреля суд арестовал ее на два месяца.

