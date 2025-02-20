20 февраля, 21:07Происшествия
Пожар произошел в ангаре в ТиНАО
По данным ведомства, объект расположен в поселке Фабрики имени 1-го Мая. В МЧС подчеркнули, что люди, которые находились в ангаре, успели эвакуироваться из воспламенившегося здания до прибытия пожарных.
На данный момент площадь пожара составляет 525 квадратных метров. Тушат возгорание 34 специалиста и 7 единиц техники.
Полностью потушить пожар удалось лишь утром 20 февраля. В результате никто не пострадал. После ликвидации пламени не было зафиксировано превышения нормы вредных веществ в воздухе.
К тушению возгорания привлекали более 170 сотрудников и 50 единиц техники МЧС России, а также вертолет Ка-32 Московского авиацентра, который сбросил около 400 тонн огнетушащей жидкости.