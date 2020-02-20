Военный суд оставил под стражей замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Второй Западный окружной военный суд Москвы отклонил жалобу защиты замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, признав его арест законным, сообщает ТАСС из зала суда.

Таким образом, Арсланов будет находиться в СИЗО до 7 апреля. По версии следствия, он причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на суммы 191,4 миллиона рублей и не менее 6,5 миллиарда рублей.

Замначальника Генштаба отрицает свою причастность к преступлениям. Он не признал вину и назвал дело против себя попыткой дискредитировать руководство Вооруженных сил РФ.

14 февраля сын Арсланова Арслан заявил, что у него вымогают 150 миллионов рублей за помощь в освобождении отца. Он обратился в СК, ФСБ и Генпрокуратуру.