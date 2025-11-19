Пожар в 21-этажном доме в центре Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал SHOT

Спасатели полностью ликвидировали пожар в 21-этажном доме в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

О возгорании стало известно вечером в среду, 19 ноября. Уточнялось, что огонь охватил квартиру на 19-м этаже многоэтажки, расположенной на 2-й Звенигородской улице.

В тушении участвовали 12 человек и 3 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

До этого пожар был зафиксирован в жилом доме на Ленинском проспекте. В одной из квартир на 7-м этаже загорелись личные вещи.

Отмечалось, что до прибытия пожарных здание покинули 10 человек. Позже еще двоих вынесли спасатели.

