Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 17:35 (обновлено 19.11.2025 17:52)

Происшествия

Пожар произошел на 19-м этаже дома в центре Москвы

Видео: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Пожар произошел на 19-м этаже дома в центре Москвы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по столице.

Возгорание произошло по адресу 2-я Звенигородская улица, дом 14. Было установлено, что открытое горение наблюдается из окон 21-этажного здания.

Пожарные подразделения приступили к работам по тушению, привлечены 12 человек и задействованы 3 единицы техники. Согласно последним данным, возгорание локализовано.

Ранее в здании отеля Radisson Blue на Самарской улице произошло возгорание. Из помещений успели эвакуироваться примерно 400 человек, а ликвидацией пожара занимались 39 специалистов.

Позже возгорание удалось ликвидировать. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Читайте также


происшествияпожаргород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика