Пожар произошел на 19-м этаже дома в центре Москвы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по столице.

Возгорание произошло по адресу 2-я Звенигородская улица, дом 14. Было установлено, что открытое горение наблюдается из окон 21-этажного здания.

Пожарные подразделения приступили к работам по тушению, привлечены 12 человек и задействованы 3 единицы техники. Согласно последним данным, возгорание локализовано.

Ранее в здании отеля Radisson Blue на Самарской улице произошло возгорание. Из помещений успели эвакуироваться примерно 400 человек, а ликвидацией пожара занимались 39 специалистов.

Позже возгорание удалось ликвидировать. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.

