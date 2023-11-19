Первые выплаты получили 115 пострадавших при обрушении дома в Астрахани

Фото: телеграм-канал "МЧС Астраханской области"

Первые выплаты получили 115 жильцов обрушившегося дома в Астрахани. Об этом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в регионе создана комиссия по определению ущерба. Специалисты оценят имущество и утраченную жилую площадь, затем муниципалитет предложит гражданам либо готовые квартиры, либо денежные компенсации согласно оценке, объяснил Бабушкин.

Вечером 16 ноября в жилом доме на Вокзальной площади обрушились перекрытия третьего и четвертого подъездов с пятого по первый этаж. Жители дома успели эвакуироваться.

По поручению Бабушкина на месте был создан оперативный штаб. По словам главы региона, для пострадавших жителей организовали три пункта временного размещения на базе трех школ, где жителей обеспечивают горячим питанием и водой. Губернатор уточнил, что один человек погиб в результате ЧП.

Региональная прокуратура начала проверку по факту обрушения подъездов дома.

Кроме того, глава СК РФ поручил незамедлительно возбудить уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств Александр Бастрыкин отправил в Астрахань следователей-криминалистов и судмедэкспертов.

Позднее в связи с инцидентом в Астрахани ввели региональный режим ЧС. Бабушкин подчеркнул, что администрация принимает все необходимые меры, чтобы оперативно предоставить маневренный фонд для проживания всем нуждающимся жильцам обрушившегося дома.

Утром 17 ноября региональный главк МЧС сообщил, под завалами части обрушившегося жилого дома в Астрахани нет людей. Согласно списку учета жильцов, все проживающие в обрушившихся подъездах установлены, пропавших нет.

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