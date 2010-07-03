Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:24

Телецентр "Останкино" вновь проверяют после сообщения о "минировании"

происшествия

15:24

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в телецентре "Останкино". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в телецентре "Останкино" по адресу: улица Академика Королева, дом № 12. Ведется проверка", – сказал собеседник агентства.

К месту происшествия уже выехали полиция, скорая помощь и другие экстренные службы. Это уже третий случай за месяц, когда неизвестный "закладывает бомбу" в телецентре.

13 июня экстренные службы проверили сведения об угрозе взрывов на Белорусском вокзале, а также на станциях метро "Белорусская" Замоскворецкой линии и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии.

А днем ранее было проверено более 25 объектов после поступления информации о минировании. Угрозы оказались ложными.

До этого они коснулись еще 15 объектов, в том числе мавзолея, храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни. Данные о минировании не подтвердились.

В начале месяца неизвестные "заминировали" еще более 50 объектов. Среди них оказались здание Госдумы, ТЦ "Охотный ряд", отели Akvarel и Savoy.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика