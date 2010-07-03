Телецентр "Останкино" вновь проверяют после сообщения о "минировании"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в телецентре "Останкино". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в телецентре "Останкино" по адресу: улица Академика Королева, дом № 12. Ведется проверка", – сказал собеседник агентства.

К месту происшествия уже выехали полиция, скорая помощь и другие экстренные службы. Это уже третий случай за месяц, когда неизвестный "закладывает бомбу" в телецентре.

13 июня экстренные службы проверили сведения об угрозе взрывов на Белорусском вокзале, а также на станциях метро "Белорусская" Замоскворецкой линии и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии.

А днем ранее было проверено более 25 объектов после поступления информации о минировании. Угрозы оказались ложными.

До этого они коснулись еще 15 объектов, в том числе мавзолея, храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни. Данные о минировании не подтвердились.

В начале месяца неизвестные "заминировали" еще более 50 объектов. Среди них оказались здание Госдумы, ТЦ "Охотный ряд", отели Akvarel и Savoy.

