Останкинскую башню проверяют после сообщения о минировании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В правоохранительные органы поступило сообщение от анонимного источника о возможном минировании Останкинской телебашни, сообщает Агентство "Москва".

Проверялись еще 15 объектов, в том числе Мавзолей и Храм Христа Спасителя. Все объекты были проверены экстренными службами. Информация о минировании не нашла подтверждения.

В среду, 5 июня, неизвестные "заминировали" в столице более 50 объектов. Среди них оказалось здание Госдумы, а также ТЦ "Охотный ряд ", отели Akvarel и Savoy. Днем ранее также проверялись более 200 объектов. Злоумышленники сообщали об угрозе взрывов через интернет.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

