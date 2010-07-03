Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Все анонимные сообщения об угрозах взрывов в Москве не подтвердились, передает ТАСС.

Кинологи и проверили более 25 объектов после соответствующих сообщений. Никаких взрывных устройств не обнаружено, угрозы оказались ложными.

Проверки коснулись парка "ЗИЛАРТ", "Зарядья", стадиона "ЦСКА Арена", "Сапсан Арены" и ВДНХ. Информация о минировании затронула станцию метро "Выставочная" и другие, а также вход в ТЦ "Афимолл Сити", сада "Эрмитаж".

На прошлой недели подобные сведения распространили об Останкинской телебашне. Проверялись еще 15 объектов, в том числе Мавзолей и Храм Христа Спасителя. Данные о минировании не подтвердились.

5 июня неизвестные "заминировали" более 50 объектов. В тот день среди них оказались здание Госдумы, ТЦ "Охотный ряд", отели Akvarel и Savoy.