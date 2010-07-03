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14:03

Более 25 столичных объектов проверяют из-за угрозы взрывов

происшествия

14:03

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Кинологи проверяют свыше 25 столичных объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов, передает ТАСС.

Это коснулось парка "ЗИЛАРТ", "Зарядья", стадиона "ЦСКА Арена", "Сапсан Арены" и ВДНХ. Информация о минировании затронула станцию метро "Выставочная" и другие, а также вход в ТЦ "Афимолл Сити", сада "Эрмитаж". Часть объектов уже проверили, взрывчатки там не нашли.

На прошлой недели подобные сведения распространили об Останкинской телебашне. Проверялись еще 15 объектов, в том числе Мавзолей и Храм Христа Спасителя. Данные о минировании не подтвердились.

5 июня неизвестные "заминировали" более 50 объектов. В тот день среди них оказались здание Госдумы, ТЦ "Охотный ряд", отели Akvarel и Savoy.

Днем ранее проверялись свыше 200 объектов. Злоумышленники сообщали об угрозе взрывов через интернет.

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происшествия

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