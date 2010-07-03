Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на столичном вокзале и в метро

Фото: depositphotos/thisisarto

Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрывов на Белорусском вокзале, а также на станциях метро "Белорусская" Замоскворецкой линии и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщает ТАСС.

Все три объекта проверяют на предмет минирования. На месте находятся в том числе кинологи с собаками. В то же время пока все работает в штатном режиме.

Это не первые подобные сообщения за месяц. 12 июня было проверено более 25 объектов после поступления информации о минировании. Угрозы оказались ложными.

До этого они коснулись еще 15 объектов, в том числе мавзолея, храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни. Данные о минировании не подтвердились.

В начале месяца неизвестные "заминировали" еще более 50 объектов. Среди них оказались здание Госдумы, ТЦ "Охотный ряд", отели Akvarel и Savoy.