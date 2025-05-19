Нарушения в строительстве защитных сооружений выявлены в Белгородской области

Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Белгородской области

Нарушения на 109 миллионов рублей выявлены в строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, заявил губернатор субъекта Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, нарушения обнаружили в ходе дополнительной проверки по возведению сооружений. Та же сумма была направлена в федеральный бюджет в понедельник, 19 мая.

"Также есть нарушения со стороны подрядных организаций по завышению объемов работы. Подготовили документы и направили их в суд", – подчеркнул Гладков и добавил, что проверка будет продолжена.

Ранее аналогичные нарушения выявили в Курской области. В связи с этим были арестованы экс-гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин. Им вменили особо крупную растрату.

Генпрокуратура требовала взыскать с Лукина, его заместителей и еще ряда компаний более 3 миллиардов рублей, которые были присвоены по контрактам на строительство защитных сооружений.

Суд взыскал с бывших руководителей "Корпорации развития Курской области" более 4,1 миллиарда рублей. По словам врио главы субъекта Александра Хинштейна, с конца прошлого года было возбуждено свыше 10 уголовных дел, связанных с АО. Часть из них впоследствии объединили.