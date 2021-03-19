СК показал видео с места взрыва в Химках, где погибли три человека

Видео: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в подмосковных Химках.

Ролик, размещенный на канале СК в YouTube, начинается с общего вида на девятиэтажку с улицы. На этих кадрах видно служебную технику во дворе дома и окна с выбитыми стеклами на его верхних этажах.

На последующих кадрах запечатлены внутренние помещения дома, пострадавшие от последствий взрыва, – с кирпичных стен обвалилась штукатурка, выворочены плиты бетонных перекрытий, заметны трещины, копоть и фрагменты разрушенных предметов домашнего быта.

Также на видеозаписи можно увидеть специалистов, продолжающих работу на месте происшествия.

Взрыв в девятиэтажном доме на Зеленой улице в Химках произошел в пятницу. В результате происшествия обрушились перекрытия между этажами и начался пожар.

Прибывшие на место спасатели устранили возгорание и начали искать людей под завалами. Позже стало известно, что в результате взрыва погибли три человека.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку после трагедии организовала прокуратура Московской области.

По предварительным данным, в квартире жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси.