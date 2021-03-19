Один пострадавший из-за взрыва в Химках находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Один из пострадавших при взрыве в доме в Химках находится в крайне тяжелом состоянии, двое – в тяжелом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

"В результате происшествия в Химках в больницах Московской области находятся четверо пострадавших: один – в крайне тяжелом состоянии, двое – в тяжелом и один – в состоянии средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", – сообщили в ведомстве.

В пятницу взрыв произошел в девятиэтажном доме на Зеленой улице в Химках. В результате происшествия обрушились перекрытия между этажами и начался пожар.

Прибывшие на место спасатели устранили возгорание и начали искать людей под завалами. Позже стало известно, что в результате взрыва погибли три человека.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку после трагедии организовала прокуратура Московской области.

По предварительным данным, в квартире жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси.