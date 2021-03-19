Губернатор МО объявил о выплатах семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что семьи погибших и пострадавших при взрыве в жилом доме в Химках получат компенсации. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Я дам все команды по поводу компенсации семьям погибших и пострадавших. Такое решение будет выполнено в ближайшее время", – объявил глава региона.

Ранее сообщалось, что Воробьев взял на личный контроль ситуацию со взрывом в Химках.

Взрыв в девятиэтажном доме на Зеленой улице в Химках произошел утром в пятницу, 19 марта. В результате происшествия обрушились перекрытия между этажами и начался пожар.

Прибывшие на место спасатели устранили возгорание и начали искать людей под завалами. Позже стало известно, что в результате взрыва погибли три человека.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку после трагедии организовала прокуратура Московской области.

По предварительным оценкам, в квартире жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси.

