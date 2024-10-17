Подозреваемому в подрыве машины бизнесмена в Москве предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи предъявили обвинение фигуранту дела о покушении на убийство двух и более лиц при подрыве автомобиля бизнесмена на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.



Следователи также планируют 17 октября ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом Москвы об аресте фигуранта.

Машина гендиректора компании "Шейкер групп" Виктора Мишачева была подорвана 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. В результате пострадали три человека, в том числе 6-летний мальчик.

В связи с этим следователи завели уголовное дело о покушении на убийство. В качестве приоритетной версии произошедшего сотрудники СК назвали предпринимательскую деятельность Мишачева.

Вечером 15 октября подозреваемый в подрыве машины был задержан. Им оказался бизнес-партнер потерпевшего. В его доме был найден схрон оружия.

Пострадавший сообщил, что был знаком с 50-летним подозреваемым более 15 лет. При этом супруга подозреваемого считает, что ее муж не мог такое совершить, поэтому она не может принять и осознать вину мужчины в произошедшем.

