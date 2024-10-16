Жена подозреваемого по делу о подрыве авто в Москве заявила, что муж не способен на такое

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Супруга мужчины, которого подозревают в подрыве машины на юго-западе Москвы, сообщила в разговоре с РИА Новости, что ее муж не мог такое совершить.

Она подчеркнула, что не может принять и осознать вину супруга в произошедшем.

Инцидент с подрывом автомобиля гендиректора компании "Шейкер групп" Виктора Мишачева произошел 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. В результате пострадали три человека, в том числе 6-летний мальчик.

В связи с произошедшим было возбуждено дело о покушении на убийство. Следователи назвали предпринимательскую деятельность Мишачева приоритетной версией случившегося.

Вечером того же дня правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался бизнес-партнер потерпевшего.

В его доме был обнаружен схрон оружия. Пострадавший рассказал, что был знаком с 50-летним подозреваемым более 15 лет.

