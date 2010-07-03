Полиция начала проверку после наезда отчима Кокорина на журналиста

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Полиция в Белгородской области начала проверку по факту наезда машины, за рулем которой сидел отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов, на журналиста, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром у главных ворот колонии № 4 в Белгородской области, откуда вышли по УДО братья Кокорины и Павел Мамаев. Мужчина за рулем черного Mercedes-Benz сдавал назад и проехал по ноге журналиста. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Уже в больнице врачи поставили ему диагноз – cиндром сдавления пальца.

Сразу после случившегося сотрудник ДПС отвел Логинова в служебную машину, но задерживать его полиция не стала. Позже информация о происшествии поступила в дежурную часть ОМВД России по Алексеевскому городскому округу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала телеканалу Москва 24, что инцидент произошел на проезжей части, поэтому пешеход сам нарушил ПДД. По ее словам, "нечего людям ложиться на капот".

Видео: телеграм-канал Mash

17 сентября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл, освобожденные судом условно-досрочно, покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области. Все трое сели в подъехавший к выходу из колонии черный Mercedes-Benz, на котором их встречал отчим Кокорина, и уехали.

В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и 5 месяцам.

6 сентября 2019 года суд подтвердил решение о досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных. Заседание по прошению Протасовицкого об УДО пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.

