Адвокат Кокорина прокомментировала наезд на ногу журналиста

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала инцидент с отчимом футболиста Кириллом Логиновым, который проехал по ноге одного из журналистов.

По ее словам, это произошло на проезжей части, и пешеход сам нарушил ПДД.

"Это случилось на проезжей части, и нечего людям на капот ложиться. Я там не присутствовала, но я видела, что это проезжая часть и что пешеход нарушил ПДД во время того, как транспортное средство осуществляло движение", – заявила она сайту Москва 24.

Утром отчим Александра Кокорина сдавал на своем автомобиле назад и проехал по ноге одного из журналистов. Это произошло у исправительной колонии № 4 в Белгородской области, откуда выпустили футболистов.

Пострадавшему журналисту вызвали скорую помощь. В отношении Логинова составлен протокол о нарушении правил дорожного движения.

Видео: телеграм-канал Mash

17 сентября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл, освобожденные судом условно-досрочно, покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области. Все трое сели в подъехавший к выходу из колонии черный Mercedes-Benz, на котором их встречал отчим Кокорина, и уехали.

В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и 5 месяцам.

6 сентября 2019 года суд подтвердил решение о досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных. Заседание по прошению Протасовицкого об УДО пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.

