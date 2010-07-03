Отчим Кокорина проехал по ноге журналиста возле колонии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов проехал по ноге одного из журналистов у колонии, откуда выпустили футболистов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел у исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Кирилл Логинов сдавал на своем автомобиле назад и проехал по ноге одного из журналистов. Ему вызвали скорую помощь.

В отношении Логинова составлен протокол о нарушении правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Павел Мамаев, освобожденные судом условно-досрочно, покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области. Все трое отказались общаться с прессой.

По словам адвоката футболистов Юрия Падалко, Кокорин заключил новый контракт с футбольным клубом "Зенит". А у Мамаева продолжает действовать контракт с клубом "Краснодар".

В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и 5 месяцам.

6 сентября 2019 года суд подтвердил решение о досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных. Заседание по прошению Протасовицкого об УДО пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.

Адвокат осужденных Юрий Падалко расценил решение суда как "хорошее", а экс-главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев предположил, что спортсмены вернутся в большой футбол. Сами игроки заявили, что хотят отдохнуть и провести время с семьями.

