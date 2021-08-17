Попавшее в камеру сгорания масло могло стать причиной пожара в двигателе Ил-112

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Предварительной причиной возгорания двигателя самолета Ил-112В, упавшего в Подмосковье, стало масло, попавшее в камеру сгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, это уже не первый случай, когда из двигателя текло масло.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке 17 августа. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021".

В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Известно, что перед падением у самолета загорелся правый двигатель.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. На место крушения самолета выехали представители Минпромторга. Комиссию, которая установит причины крушения самолета, возглавит замглавы ведомства Олег Бочаров.

