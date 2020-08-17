Обнаруженные у Ефремова заболевания не связаны с употреблением алкоголя – адвокат

18:23
Фото: ТАСС/Алексей Майшев
Обнаруженные у актера Михаила Ефремова заболевания не связаны с употреблением им алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актера Эльмана Пашаева.
"Эти заболевания обнаружены у Ефремова давно и никак не связаны с тем, что он употребляет алкогольные напитки", – сказал Пашаев.
Ранее защитник актера рассказал, что 11 августа у артиста было онемение конечностей на фоне острого нарушения мозгового кровообращения, в правой ноге Ефремов чувствовал неловкость. Актеру вызывали повторно скорую помощь.
В связи с этим адвокат попросил Мосгорсуд обратить внимание на эти обстоятельства и разрешить Ефремову прогулки возле дома. Однако судом было принято решение оставить без удовлетворения апелляционные жалобы.
Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Ефремов готов дать показания в суде 18 августа – адвокат
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