Второго пилота аварийно севшего A321 выписали из больницы

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Второго пилота аэробуса A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Георгия Мурзина выписали, передает ТАСС.

Как рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, пилот проходит лечение амбулаторно. Ранее его госпитализировали с ушибами груди.

"Он лечится амбулаторно, все с ним хорошо", – уточнил Скуратов.

Самолет с 226 пассажирами, летевший из Москвы в Симферополь, был вынужден сесть в кукурузном поле в Подмосковье. В авиакомпании заявили, что причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. В СМИ появилась расшифровка переговоров пилотов.

Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам A321. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.

Подмосковные власти "орнитологической аномалии" в районе аэропорта не зафиксировали. Ситуацию продолжают расследовать. Следователи оценивают работу служб, ответственных за орнитологическую обстановку в этом месте.

A321 пока остается на кукурузном поле. Его уберут не раньше следующей недели.