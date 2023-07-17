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Происшествия

Опубликованы кадры затора, образовавшегося со стороны Крыма из-за ЧП на мосту

Видео: телеграм-канал "Крым 24 |Z| Все новости Крыма"

В Сети опубликованы кадры затора, образовавшегося со стороны Крыма из-за ЧП на Крымском мосту.

Также показаны кадры поврежденной части Крымского моста, снятые пассажирами из вагона поезда.

Автомобильное движение на мосту остановлено, в связи с чем граждан призывают выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

В Минтрансе России сообщили, что в результате произошедшего ЧП со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. При этом движение железнодорожного транспорта возобновлено. Поезд Симферополь – Москва отправился со станции Керчь через Крымский мост.

В ночь на 17 июля Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что атака на Крымский мост в ночь на 17 июля была организована киевским режимом.

В результате погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь пострадала. Она находится в реанимации. Степень состояния ребенка определяется.

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