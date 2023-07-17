09:14Происшествия
Опубликованы кадры затора, образовавшегося со стороны Крыма из-за ЧП на мосту
Также показаны кадры поврежденной части Крымского моста, снятые пассажирами из вагона поезда.
Автомобильное движение на мосту остановлено, в связи с чем граждан призывают выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.
Глава Крыма Сергей Аксенов попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост.сообщили, что в результате произошедшего ЧП со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. При этом движение железнодорожного транспорта возобновлено. Поезд Симферополь – Москва отправился со станции Керчь через Крымский мост.
В ночь на 17 июля Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что атака на Крымский мост в ночь на 17 июля была организована киевским режимом.
В результате погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь пострадала. Она находится в реанимации. Степень состояния ребенка определяется.
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