Прокуратура проконтролирует ситуацию с подтоплениями в Можайске

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Прокуратура проконтролирует устранение последствий подтопления в подмосковном Можайске, сообщает RT.

"Можайская городская прокуратура Московской области осуществляет контроль за соблюдением прав местных жителей, чьи дома и земельные участки попали в зону подтопления", – отметили в ведомстве.

В Подмосковье из-за обильных ливней подтоплено 238 дачных участков, 64 дома и пять участков дороги. Власти области планируют сброс воды в Можайском водохранилище, чтобы не допустить его переполнения. Губернатор Андрей Воробьев призвал население Можайского городского округа быть готовыми в случае эвакуации и держать при себе документы и необходимые вещи.

Проезд на размытой из-за ливней дороге в округе восстановлен по временной схеме. Когда уровень воды упадет, на этом участке проведут капитальный ремонт с устройством двух водопропускных труб, затем восстановят покрытие и обеспечат беспрепятственный проезд.

В Рузе из-за сильных дождей была разрушена техническая насыпь на реке. Вода смыла два частных дома и хозяйственную постройку, полностью были размыты две дороги. Из-за непогоды были скорректированы восемь автобусных маршрутов. Позже движение транспорта по Волоколамскому шоссе было восстановлено.

Воробьев подчеркнул, что всем, кто потерял дома из-за прорыва дамбы в Рузе, выплатят компенсацию 2 миллиона рублей. Там, где дома можно восстановить, предусмотрена выплата 300 тысяч рублей. Всем пострадавшим положено по 30 тысяч рублей, добавил губернатор области.