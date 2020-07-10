В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе после прорыва дамбы

08:55
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Движение транспорта по Волоколамскому шоссе в подмосковной Рузе, которое было приостановлено из-за прорыва дамбы, восстановлено. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Пархоменко в Instagram.
"Дорожники работали всю ночь на Волоколамском шоссе и к утру выполнили поставленную задачу – обеспечить движение через эту важную для жителей и гостей округа дорогу", – написал Пархоменко.
Ранее в результате прорыва дамбы в Рузе полностью размыло две дороги. Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков рассказал, что из-за большого потока воды в реке Городянке водопропускные трубы не выдержали. Он отметил, что органы местного самоуправления вовремя сориентировались и моментально эвакуировали всех жителей, которые проживают вдоль реки. Также они открыли сток, чтобы вода начала уходить.
Накануне из-за сильных дождей в подмосковной Рузе вода из реки смыла два частных дома и хозяйственную постройку. Всего оказались подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Уровень воды в отдельных местах поднялся до 15 сантиметров. Причиной произошедшего называют разрушение технической насыпи на реке Городенке.
В ликвидации ЧП были задействованы 60 человек и 16 единиц техники. Из опасной зоны эвакуировали 52 человека, из них 7 детей.
Жителей пострадавших домов разместили в пансионате "Бабаево", где их обеспечат всем необходимым. На месте происшествия развернуты два оперативных штаба. Кроме того, дежурство осуществляют сотрудники ОВД, МЧС и ГИБДД.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал помочь пострадавшим от подтопления жителям Рузы. Он подчеркнул, что в данный момент все службы направлены на устранение последствий случившегося в Рузском городском округе. Воробьев также отдал распоряжение в кратчайшие сроки восстановить дамбу и дороги.
В подмосковной Рузе из-за дождей прорвало дамбу
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