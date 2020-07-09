Поваленные деревья и смытые дома: кадры ЧС в Рузе

Видео: Москва 24

В распоряжении Москвы 24 оказались кадры чрезвычайной ситуации в Рузе, где из-за дождя произошло разрушение дамбы. Там вода вышла из реки Городенки и хлынула на частный сектор.

На видео видны поваленные деревья и частично разрушенные дома. Всего оказались подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Произошел смыв двух частных домов и одного сарая. Уровень воды в отдельных местах поднялся до 15 сантиметров.

В ликвидации ЧП были задействованы 60 человек и 16 единиц техники. Из опасной зоны эвакуировали 52 человека, из них 7 детей.

Жителей пострадавших домов разместили в пансионате "Бабаево", где их обеспечат всем необходимым. На месте происшествия развернуты два оперативных штаба. Кроме того, дежурство осуществляют сотрудники ОВД, МЧС и ГИБДД.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал помочь пострадавшим от подтопления жителям Рузы. Он подчеркнул, что в данный момент все службы направлены на устранение последствий случившегося в Рузском городском округе. Воробьев также отдал распоряжение в кратчайшие сроки восстановить дамбу и дороги.

