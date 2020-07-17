В Можайском водохранилище сбросят воду во избежание переполнения

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Власти Подмосковья планируют сброс воды в Можайском водохранилище, чтобы не допустить его переполнения.

Как написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram, причиной являются дожди, которые идут уже третьи сутки.

При этом он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, все службы мобилизованы, передает News.ru. Воробьев выразил надежду, что до эвакуации жителей дело не дойдет.

При этом он призвал население Можайского городского округа, которое живет недалеко от рек и водоемов, быть наготове и держать при себе документы и необходимые вещи.

В Подмосковье из-за обильных ливней подтоплено 238 дачных участков, 64 дома и пять участков дороги.

В частности, из-за прорыва дамбы было приостановлено движение транспорта по Волоколамскому шоссе в Рузе.