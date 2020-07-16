Непогода в столице: куда сообщить о подтоплениях на дорогах и во дворах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики предупредили о том, что дождливая погода в Москве может сохраниться до вечера 16 июля. Специалисты подготовили справку о том, куда обращаться в случае подтоплений, как передает портал мэра и правительства столицы.

Граждане могут сообщить о повышенном уровне воды в круглосуточную диспетчерскую службу Мосводостока. Вызов аварийной бригады возможен по телефону 8 (495) 657-87-03.

Если из-за дождей на придомовой территории образовались лужи, то можно уведомить о проблеме сразу три структуры. В их число входят:

районная управа,

префектура округа,

единый диспетчерский центр (по телефону 8 (495) 539-53-53 ).

Жители Москвы также могут воспользоваться порталом "Наш город". Жалобы на последствия разгула стихии необходимо отправлять в раздел "Подтопления придомовой территории".

Наконец с проблемой возможно обратиться на горячую линию Объединения административно-технических инспекций столицы по телефону 8 (499) 264-96-81.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов города переведены на круглосуточное дежурство. Они готовы оперативно выехать на место аварии на водостоках или в случае падения деревьев или конструкций.

Ранее сообщалось, что практически месячная норма осадков уже выпала в столице по состоянию на 16 июля. Речь идет о показателе в 92,9 миллиметра осадков, причем в Тушине стандарт для июля уже превышен.

