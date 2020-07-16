Непогода в столице: куда сообщить о подтоплениях на дорогах и во дворах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Синоптики предупредили о том, что дождливая погода в Москве может сохраниться до вечера 16 июля. Специалисты подготовили справку о том, куда обращаться в случае подтоплений, как передает портал мэра и правительства столицы.
Граждане могут сообщить о повышенном уровне воды в круглосуточную диспетчерскую службу Мосводостока. Вызов аварийной бригады возможен по телефону 8 (495) 657-87-03.
Если из-за дождей на придомовой территории образовались лужи, то можно уведомить о проблеме сразу три структуры. В их число входят:
Наконец с проблемой возможно обратиться на горячую линию Объединения административно-технических инспекций столицы по телефону 8 (499) 264-96-81.
Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов города переведены на круглосуточное дежурство. Они готовы оперативно выехать на место аварии на водостоках или в случае падения деревьев или конструкций.
Ранее сообщалось, что практически месячная норма осадков уже выпала в столице по состоянию на 16 июля. Речь идет о показателе в 92,9 миллиметра осадков, причем в Тушине стандарт для июля уже превышен.
"Утро": кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: