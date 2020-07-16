Врач рассказал об опасности перепадов погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Перепады погоды и атмосферного давления опасны для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, рассказал в эфире телеканала "Звезда" военный врач и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.
По словам специалиста, при резком падении атмосферного давления может возникнуть нечто подобное на кессонную болезнь, которая знакома аквалангистам. Газы, как уточнил Хорошев, скапливаются в крови, а когда человек всплывает с глубины, то это приводит к их "закипанию", сосуды оказываются закупоренными.
Врач отметил, что подобное может произойти с каждым. По его словам, около 95% людей становятся метеозависимыми к сорока годам.
Хорошев посоветовал принимать утром контрастный душ, а также много гулять, чтобы снизить метеозависимость.
"Ходьба – великое подспорье здоровью сердца, а малоподвижный образ жизни чреват проблемами с ним", – отметил врач, добавив, что важно соблюдать режим и ложиться спать в одно и то же время, правильно питаться.
Ранее терапевт Лариса Алексеева рассказала, как пережить пасмурную погоду метеочувствительным горожанам. Специалист рекомендовала в первую очередь пройти обследование у врача, чтобы исключить другие болезни, которые не связаны с переменчивой погодой. Она пояснила, что особенность болей при метеочувствительности в том, что они практически неотличимы от боли при хронических заболеваниях.
Алексеева подчеркнула, что на погоду меньше всего реагируют дети, у которых хорошо развиты адаптивные способности. При этом она уточнила, что тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
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