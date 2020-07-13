Власти Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Всем, кто потерял дома из-за прорыва дамбы в Рузе, выплатят компенсацию в 2 миллиона рублей, написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Instagram.

Там, где дома можно восстановить, предусмотрена выплата в 300 тысяч рублей. "Каждый сможет распорядиться этой суммой по своему усмотрению", – отметил глава региона.

Всем пострадавшим выплатят по 30 тысяч рублей. По словам Воробьева, это экстренная социальная помощь на покупку всего необходимого.

Губернатор отметил, что экстренные службы "сработали на опережение", вовремя эвакуировав людей. Это позволило избежать жертв.

На данный момент все последствия почти устранены, вывозится мусор, очищается русло реки. Уже восстановлено движение по Волоколамскому шоссе.

Воробьев уточнил, что все работы будут завершены до конца недели. Он также предупредил, что в ближайшие несколько дней на западе Подмосковья ожидаются сильные осадки – до 60% от месячной нормы.

Он заявил, что поручил всем службам вместе с главами и МЧС проверить инфраструктуру в первую очередь в городских округах Можайский, Наро-Фоминский, Истринский, Красногорский, Дмитровский, Дубна и Одинцово.

Из-за сильных дождей в подмосковном городе Рузе была разрушена техническая насыпь на реке. Вода смыла два частных дома и хозяйственную постройку. Полностью были размыты две дороги. Из-за непогоды были скорректированы восемь автобусных маршрутов.

Позже движение транспорта по Волоколамскому шоссе было восстановлено. В ликвидации ЧП задействовали 60 человек и 16 единиц техники. Из опасной зоны эвакуировали 52 человека, из них 7 детей.