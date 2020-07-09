"Одни кирпичи остались". Пострадавшие – о ЧС в Рузе

08:52
"Повысился уровень воды в речке. Далее дамба не выдержала и прорвалась. И по течению затопило нашу улицу. И начало сносить все, что стояло не так крепко. Дом не выдержал, в 20 метрах снесло с фундамента. У соседей дома некоторые вообще разрушены в щепки", – рассказал местный житель Илья Шорин.
Другой житель Рузы Илья Савелов рассказал, что в результате происшествия один из двух его домов также сильно пострадал. Он добавил, что от дома не осталось практически ничего.
"Одни кирпичи остались. Экстренные службы заранее предупредили, конечно, детей и вещи взяли, документы, уехали. Здесь всю ночь мародеры бегали. Мы звонили в полицию, потому что бегали два мужчины и женщина, пытались в дома залезать и вытаскивать ценные вещи", – рассказал Савелов.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Сергей Война в свою очередь отметил, что в настоящий момент специалисты проводят оценку ущерба для жителей, после чего будет оказана помощь в восстановлении подворья, домов и подворовых обходов.
Ранее стало известно, что в Рузском городском округе произошло разрушение дамбы. Вода вышла из реки Городенки и перешла на частный сектор. В результате оказались подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами.
Уровень воды в отдельных местах поднялся до 15 сантиметров. Кроме того, произошел смыв двух частных домов и одного сарая. В экстренных службах подчеркнули, что угрозы дальнейшего распространения подтопления нет.
Губернатор Подмосковья пообещал помочь пострадавшим от подтопления жителям Рузы. Он подчеркнул, что в данный момент все службы направлены на устранение последствий. Воробьев также отдал распоряжение в кратчайшие сроки восстановить дамбу и дороги.
В подмосковной Рузе из-за дождей прорвало дамбу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».