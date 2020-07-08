Эксперты объяснили, каким людям стоит опасаться перепадов погоды в Москве

В столичном управлении МЧС предупредили москвичей о дожде с грозой, граде и ветре. В городе действует желтый уровень погодной опасности вплоть до утра четверга, 9 июля. С того же дня в Москве прогнозируют и похолодание. Разбираемся, как такие погодные перепады влияют на здоровье и на ком они могут отразиться сильнее всего.
Погодная лихорадка
Во вторник, 7 июля, в городе уже прошли сильные дожди, а местами прогремели грозы. Экстренное предупреждение Главное управление МЧС России по Москве распространило и сегодня.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 21:00 мск 8 июля по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 15–20 метров в секунду", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Из-за неблагоприятной погоды спасатели рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте, однако если ехать все-таки придется, то следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Кроме того, машины не следует парковать возле слабо закрепленных конструкций и деревьев.
Пешеходов же убедительно просят обходить рекламные щиты и любые шаткие конструкции. И в случае если непогода застанет на улице, укрыться в капитальных строениях. Также сотрудники МЧС призывают не оставлять без присмотра детей.
А в Гидрометцентре России спрогнозировали необычное климатическое явление – "температурный градиент". По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это связано с прохождением холодного воздушного фронта, при котором разница между температурой в разных районах области может достигать 15 градусов.
Из-за прогнозируемой непогоды городские коммунальные службы города перевели в режим повышенной готовности. Так, аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят круглосуточно. Кроме того, приняты меры по защите зданий, объектов торговли и транспорта от порывов ветра, а также для недопущения скоплений воды.
За минувшие сутки из-за грозы и порывистого ветра в столице даже повалились некоторые деревья. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве пояснили, что на Северо-Западный и Северный административные округа пришлось наибольшее число таких случаев. Вплоть до утра четверга, 9 июля, в городе сохраняется желтый уровень погодной опасности.
Как пережить капризы природы
Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов рассказал Москве 24, что все погодные колебания, происходящие сейчас, связаны с глобальным потеплением.
"Если брать какие-то статистические параметры, то можно сказать, что природа нервничает, потому что атмосферные явления стали более интенсивными: если дождик, то он такой, что может овраг промыть или потоп в метро устроить, если ветер, то способен деревья повалить, горизонтальные грозы, которые у нас тоже стали наблюдаться. Это все связано с тем, что интенсивность атмосферных процессов увеличивается в результате глобального потепления", – считает эксперт.
По мнению Карнаухова, то, что сейчас происходит с климатом, – опасная тенденция. Он подчеркнул, что пусть и медленно, но неуклонно на Земле происходит повышение температуры. "Температура повысилась на полтора градуса на Земле... Это идет по экспоненте, она каждый раз увеличивается, нарастает скорость изменений", – пояснил климатолог.
Кроме того, по мнению специалиста, Московский регион по погодным условиям приближается к южным городам страны.
В свою очередь, врач-терапевт Альбина Стрельченко в период переменчивой погоды порекомендовала отнестись к своему здоровью внимательнее в первую очередь тем, кто страдает сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.
"Люди с хроническими и сопутствующими заболеваниями: церебральным атеросклерозом, артериальной гипертензией, – могут почувствовать головные боли, головокружение, скачки давления или его падение. Может быть гипертонический криз", – пояснила эксперт.
Она добавила, что в такую погоду может ухудшиться состояние у людей, которые страдают от заболеваний органов дыхания, например астмы. Есть риск увеличения числа приступов и одышки, подчеркнула врач.
Кроме того, резкий температурный перепад, по словам Стрельченко, способен негативно отразиться на пожилых людях.
Вместе с тем, по мнению терапевта, похолодание положительно скажется на состоянии людей, страдающих от избыточного веса: "Легче станет, например, людям, страдающим от ожирения, поскольку они очень плохо переносят жару", – сказала Стрельченко.
Всем, кто плохо переносит температурные скачки, эксперт порекомендовала придерживаться основной терапии, которую назначил лечащий врач.
Врач добавила, что людям с неврологическими симптомами в случае ухудшения состояния лучше всего обратиться к специалистам. Кроме того, Стрельченко посоветовала не нагружать себя физическим трудом: в такой период следует дать возможность организму отдохнуть.
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