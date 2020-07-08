Эксперты объяснили, каким людям стоит опасаться перепадов погоды в Москве

В столичном управлении МЧС предупредили москвичей о дожде с грозой, граде и ветре. В городе действует желтый уровень погодной опасности вплоть до утра четверга, 9 июля. С того же дня в Москве прогнозируют и похолодание. Разбираемся, как такие погодные перепады влияют на здоровье и на ком они могут отразиться сильнее всего.



Погодная лихорадка

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 7 июля, в городе уже прошли сильные дожди, а местами прогремели грозы. Экстренное предупреждение Главное управление МЧС России по Москве распространило и сегодня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 21:00 мск 8 июля по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 15–20 метров в секунду", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Из-за неблагоприятной погоды спасатели рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте, однако если ехать все-таки придется, то следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Кроме того, машины не следует парковать возле слабо закрепленных конструкций и деревьев.

Пешеходов же убедительно просят обходить рекламные щиты и любые шаткие конструкции. И в случае если непогода застанет на улице, укрыться в капитальных строениях. Также сотрудники МЧС призывают не оставлять без присмотра детей.

А в Гидрометцентре России спрогнозировали необычное климатическое явление – "температурный градиент". По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это связано с прохождением холодного воздушного фронта, при котором разница между температурой в разных районах области может достигать 15 градусов.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России В среду совершенно нестандартная ситуация, когда в Москве еще жарко – 26–28 градусов, на востоке Московской области – до 33 градусов, а на западе – от 18 до 23 градусов. Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент.

Из-за прогнозируемой непогоды городские коммунальные службы города перевели в режим повышенной готовности. Так, аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят круглосуточно. Кроме того, приняты меры по защите зданий, объектов торговли и транспорта от порывов ветра, а также для недопущения скоплений воды.

За минувшие сутки из-за грозы и порывистого ветра в столице даже повалились некоторые деревья. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве пояснили, что на Северо-Западный и Северный административные округа пришлось наибольшее число таких случаев. Вплоть до утра четверга, 9 июля, в городе сохраняется желтый уровень погодной опасности.



Как пережить капризы природы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов рассказал Москве 24, что все погодные колебания, происходящие сейчас, связаны с глобальным потеплением.

"Если брать какие-то статистические параметры, то можно сказать, что природа нервничает, потому что атмосферные явления стали более интенсивными: если дождик, то он такой, что может овраг промыть или потоп в метро устроить, если ветер, то способен деревья повалить, горизонтальные грозы, которые у нас тоже стали наблюдаться. Это все связано с тем, что интенсивность атмосферных процессов увеличивается в результате глобального потепления", – считает эксперт.

По мнению Карнаухова, то, что сейчас происходит с климатом, – опасная тенденция. Он подчеркнул, что пусть и медленно, но неуклонно на Земле происходит повышение температуры. "Температура повысилась на полтора градуса на Земле... Это идет по экспоненте, она каждый раз увеличивается, нарастает скорость изменений", – пояснил климатолог.

Кроме того, по мнению специалиста, Московский регион по погодным условиям приближается к южным городам страны.





Алексей Карнаухов климатолог Если говорить о том, что у нас в этом году не было снега, то да, приближаемся. Такое, скажем, было характерно для 70–80-х годов прошлого века – это где-то Краснодар, например, вот такой климат. В какой-то степени происходит смещение.

В свою очередь, врач-терапевт Альбина Стрельченко в период переменчивой погоды порекомендовала отнестись к своему здоровью внимательнее в первую очередь тем, кто страдает сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.

"Люди с хроническими и сопутствующими заболеваниями: церебральным атеросклерозом, артериальной гипертензией, – могут почувствовать головные боли, головокружение, скачки давления или его падение. Может быть гипертонический криз", – пояснила эксперт.

Она добавила, что в такую погоду может ухудшиться состояние у людей, которые страдают от заболеваний органов дыхания, например астмы. Есть риск увеличения числа приступов и одышки, подчеркнула врач.

Кроме того, резкий температурный перепад, по словам Стрельченко, способен негативно отразиться на пожилых людях.

Вместе с тем, по мнению терапевта, похолодание положительно скажется на состоянии людей, страдающих от избыточного веса: "Легче станет, например, людям, страдающим от ожирения, поскольку они очень плохо переносят жару", – сказала Стрельченко.

Всем, кто плохо переносит температурные скачки, эксперт порекомендовала придерживаться основной терапии, которую назначил лечащий врач.





Альбина Стрельченко врач-терапевт В это время надо более тщательно контролировать терапию, иметь под рукой скоропомощные препараты. Например, для купирования гипертонического криза, для купирования приступа удушья. Запаситесь ими заранее, чтобы ночью не бежать в аптеку.

Врач добавила, что людям с неврологическими симптомами в случае ухудшения состояния лучше всего обратиться к специалистам. Кроме того, Стрельченко посоветовала не нагружать себя физическим трудом: в такой период следует дать возможность организму отдохнуть.





Соболева Илона