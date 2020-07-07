Москвичи поделились фото и видео грозы в соцсетях

Столицу накрыла большая гроза. Непогода, по словам синоптиков, обусловлена влиянием теплого сектора антициклона. По городу прошли сильные дожди, а порывы ветра в некоторых районах могли достигать 20 метров в секунду. Правда, гроза москвичей не пугает, а скорее завораживает своей красотой. Поэтому жители города поспешили поделиться фото и видео хмурой природы в своих соцсетях.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Как все начиналось

Такое угрожающе прекрасное небо этим вечером застали жители небольших населенных пунктов под Красногорском. По словам создателя этого поста, практически черная туча как раз двигалась в сторону подмосковного города, а за ним – и в саму столицу.

Жуткое зрелище

Такие невероятно красивые, практически черные тучи запечатлели в районе парка "Лосиный остров". Смотреть можно не отрываясь. Правда, оказаться под ними не хочется. "Жутковатое зрелище, но завораживает", – коротко, но емко подписал фотографию ее автор.

Золото на черном

Как прекрасна Москва златоглавая. Даже на фоне черных туч. Или особенно на их фоне. Такой столицу увидели сегодня вечером туристы.

Тьма и свет

Эту фотографию назовем "Свет в конце тоннеля". Правда, непонятно: буря только планирует ударить или уже уходит, оставляя за собой голубое небо.

Небо на ладони

Этот пользователь соцсети сумел заснять бурю на ее пике – где-то рядом с Митинским ландшафтным парком. Главное теперь – успеть спрятаться, желательно подальше от деревьев. Они в первую очередь представляют опасность во время бурь и ураганов.

Хорошо дома!

Эта жительница столицы имеет полное право радоваться тому, что вовремя оказалась дома. Вот так разбушевалась настоящая июльская непогода прямо у нее за окном. "История о том, как важно вернуться домой и затормозить", – подписала видео пользовательница соцсети.

Готовим лодки

Сильная гроза практически изменила образ жизни населения подмосковных Химок. Автомобили – это хорошо, но с такими дождями впору покупать лодки. "Химки ушли в заплыв", – сообщает автор видео.

Осторожность прежде всего

А на этих фото и видео жители Москвы и области уже начали делиться последствиями пронесшейся бури.











Будьте осторожны: в такую погоду лучше остаться дома или спрятаться в каком-нибудь здании. Берегите себя!