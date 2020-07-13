Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:54

Жителей Подмосковья предупредили о риске подтоплений 14-16 июля

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

На западе Подмосковья ожидаются сильные дожди в период с 14 по 16 июля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

В связи с этим, по словам синоптиков, в регионе могут сформироваться дождевые паводки. Они в свою очередь создадут условия для появления подтоплений.

"На реках западных районов Московской области возможно достижение неблагоприятных и местами опасных отметок с увеличением зон подтопления пониженных участков местности", – сообщили в Гидрометцентре.

Отмечается, что в ряде субъектов Центрального федерального округа может выпасть от 50 до 70 миллиметров осадков. В некоторых местах эта отметка может достичь 100 миллиметров. Таким образом, в ЦФО может выпасть от 60 до 100% от нормы июля.

Ранее сообщалось, что в Московской области продолжается ликвидация последствий непогоды. Так, в Наро-Фоминске и Можайске подтопленными оставалось более 120 дачных участков. Всего из-за непогоды в Подмосковье залило 278 приусадебных участков и 150 частных домов.

Вследствие непогоды на реке в городе Рузе была разрушена техническая насыпь. Кроме того, река Городенка вышла из берегов. Вследствие этого вода смыла два частных дома и хозяйственную постройку. Кроме того, полностью были размыты две дороги. В связи с последствиями непогоды были скорректированы восемь автобусных маршрутов.

Впоследствии движение транспорта по Волоколамскому шоссе было восстановлено. В ликвидации ЧП были задействованы 60 человек и 16 единиц техники. Из опасной зоны эвакуировали 52 человека, из них 7 детей.

В Подмосковье продолжается ликвидация последствий ливней

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать