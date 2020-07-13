Жителей Подмосковья предупредили о риске подтоплений 14-16 июля

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
На западе Подмосковья ожидаются сильные дожди в период с 14 по 16 июля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.
В связи с этим, по словам синоптиков, в регионе могут сформироваться дождевые паводки. Они в свою очередь создадут условия для появления подтоплений.
"На реках западных районов Московской области возможно достижение неблагоприятных и местами опасных отметок с увеличением зон подтопления пониженных участков местности", – сообщили в Гидрометцентре.
Отмечается, что в ряде субъектов Центрального федерального округа может выпасть от 50 до 70 миллиметров осадков. В некоторых местах эта отметка может достичь 100 миллиметров. Таким образом, в ЦФО может выпасть от 60 до 100% от нормы июля.
Ранее сообщалось, что в Московской области продолжается ликвидация последствий непогоды. Так, в Наро-Фоминске и Можайске подтопленными оставалось более 120 дачных участков. Всего из-за непогоды в Подмосковье залило 278 приусадебных участков и 150 частных домов.
Вследствие непогоды на реке в городе Рузе была разрушена техническая насыпь. Кроме того, река Городенка вышла из берегов. Вследствие этого вода смыла два частных дома и хозяйственную постройку. Кроме того, полностью были размыты две дороги. В связи с последствиями непогоды были скорректированы восемь автобусных маршрутов.
Впоследствии движение транспорта по Волоколамскому шоссе было восстановлено. В ликвидации ЧП были задействованы 60 человек и 16 единиц техники. Из опасной зоны эвакуировали 52 человека, из них 7 детей.
В Подмосковье продолжается ликвидация последствий ливней
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