Восемь автобусных маршрутов скорректировали из-за подтоплений в Рузе

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В подмосковном городе Руза частично скорректировали схему движения восьми автобусов из-за подтопления. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Автобусы следуют в объезд через деревню Горбово", – подчеркнули в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобус № 48 Руза – Клементьево – Можайск временно не будет задерживаться на остановках "КБО", "Мастерские" и "Памятник". Автобус № 41 Руза – Можайск от остановки "Тетерино" объедет Горбово по пути до остановки "Автостанция Руза".

Такие остановки, как "Дом культуры", "Молокозавод", "Сельхозтехника", "СНТ Высотник", "Копцево", "Ракитино", "Леньково-1", "Развилка" исключат из маршрута автобуса № 24 Руза – Трубицино.

Также в региональном ведомстве заявили об изменениях на маршрутах автобусов № 25, 21, 22, 38 и 45. Все они связаны с объездом тех или иных остановок.

Накануне из-за сильного подтопления в Рузе вода снесла два частных дома и хозяйственную постройку. По словам специалистов, новый ход реки Городенки образовался из-за разрушения технической насыпи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что пострадавшим из-за нашествия стихии будет оказана помощь. Глава региона также распорядился в кратчайшие сроки восстановить поврежденное непогодой дорожное полотно.

