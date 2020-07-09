Восемь автобусных маршрутов скорректировали из-за подтоплений в Рузе

13:04
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
В подмосковном городе Руза частично скорректировали схему движения восьми автобусов из-за подтопления. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Автобусы следуют в объезд через деревню Горбово", – подчеркнули в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Автобус № 48 Руза – Клементьево – Можайск временно не будет задерживаться на остановках "КБО", "Мастерские" и "Памятник". Автобус № 41 Руза – Можайск от остановки "Тетерино" объедет Горбово по пути до остановки "Автостанция Руза".
Такие остановки, как "Дом культуры", "Молокозавод", "Сельхозтехника", "СНТ Высотник", "Копцево", "Ракитино", "Леньково-1", "Развилка" исключат из маршрута автобуса № 24 Руза – Трубицино.
Также в региональном ведомстве заявили об изменениях на маршрутах автобусов № 25, 21, 22, 38 и 45. Все они связаны с объездом тех или иных остановок.
Накануне из-за сильного подтопления в Рузе вода снесла два частных дома и хозяйственную постройку. По словам специалистов, новый ход реки Городенки образовался из-за разрушения технической насыпи.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что пострадавшим из-за нашествия стихии будет оказана помощь. Глава региона также распорядился в кратчайшие сроки восстановить поврежденное непогодой дорожное полотно.
В Подмосковье дождем подтопило более 500 участков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».