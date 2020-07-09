Синоптики предостерегли о новых ливнях в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Жителей Московской области предупредили о том, что угроза ливневых дождей и иных неблагоприятных погодных явлений сохранится до конца недели.

По данным центра погоды "Фобос", в четверг, 9 июля, дожди прекратятся. Специалисты аварийных служб смогут приступить к работам.

"Следует быть готовым к новому разгулу стихии. В конце недели в Подмосковье вновь придут грозовые дожди, а во вторник местами осадки ожидаются сильными", – отметили синоптики.

Накануне из-за сильных дождей в подмосковном городе Руза вода из реки смыла два частных дома и хозяйственную постройку. Причиной произошедшего называют разрушение технической насыпи на реке Городенке.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее подтвердил мнение ученых о том, что климатические нормы Московского региона приближаются к южным регионам европейской части России. По его мнению, такая тенденция сохранится, а причина – накапливание парниковых газов.